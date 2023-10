Bent er forarget: Nogen har stjålet hans reklametrailer nærmest for øjnene af personalet

Personalet i Rema1000 i Søften var mødt ind allerede klokken 03.30, og de var i fuld gang med at gøre klar til at åbne butikken denne søndag morgen. En time senere - præcis klokken 04.33 - udspillede sig en episode på parkeringspladsen, som én af de ansatte, Bent Hansen, nu håber på hjælp til at få løst. En mørk bil bakkede hen til den store trailer, som Bent Hansen i flere måneder har haft holdende på hjørnet af Skolevej og Århusvej. Der står et stort A-skilt på traileren, der fungerer som reklamesøjle for ugens aktuelle tilbud. Skiltet måler 3,40 gange 1,90 meter, så den børe være til at få øje på.

Der sad en lås på traileren, som man ikke bare lige fjerner med en vinkelsliber Bent Hansen, medarbejder, Rema1000 i Søften

- En mand stiger ud, spænder traileren på krogen og kører væk med den. Det er godt nok frækt. Én af mine kolleger kom ud af butikken med et stort stativ til frugt og grønt bare et minut senere, så han ærgrer sig over ikke at have opdaget det, siger Bent Hansen. Det er Bents private trailer, som han låner ud til forskellige Rema1000-butikker i lokalområdet.

Billedet her er taget i søndags. Det er sådan, den ene side af A-skiltet ser ud lige nu. På den anden side er der reklamer for Pepsi og Faxe Kondi. Foto: Bent Hansen