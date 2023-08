Bedst af alle: Aja fik sin helt egen historie trykt

At se sig selv på forsiden af et Anders And-blad er de færreste forundt. Men det var ikke desto mindre, hvad Aja Richard Johnsen fra Hadsten oplevede i denne uge. Hun havde nemlig vundet en konkurrence og fundet på den bedste historie af alle, og det gav hende en plads på både forsiden og inde i bladet. - Jeg blev helt vildt glad. Det er en vild oplevelse. Jeg har jo siddet og tegnet historien nede på mit værelse og håbet, at jeg havde bare en lille chance, siger 15-årige Aja Richard Johnsen. Kæmpe samling Hendes interesse for Anders And startede som otte-niårig, hvor hun læste det første, og siden har den bidt sig så meget fast, at hun nu har en samling på omkring 1000 Anders And-blade og må holde styr på dem i et Google-sheet.

quote Jeg satte mig ned ved skrivebordet, og pludselig kom historien til mig Aja Richard Johnsen, Hadsten

Det ældste blad i hendes samling er fra 1955. Hun køber bladene på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, og de gamle har større interesse end de nye. - De er spændende og sjove at have og læse i, men historierne er bedre nu. De udvikler sig, siger Aja Richard Johnsen.

I 1980'erne begyndte de ifølge hende at blive sjove at læse. - De har altid fanget mig. Det er spændende historier, det er som at være i et helt andet univers. Når man har læst mange historier, kender man deres personlighed og ved, hvad det handler om, siger hun. Hun så konkurrencen på Instagram. - Jeg kan godt lide at tegne. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at deltage. Jeg satte mig ned ved skrivebordet, og pludselig kom historien til mig. Jeg tegnede først en løs skitse og skrev en tekst ved siden af, fortæller hun om tilblivelsen.

Forsiden forestiller Aja Richard Johnsen på eventyr under havet sammen med Rip, Rap og Rup. Foto: Story House Egmont