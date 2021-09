Barndomsby i sorg over Chris Ankers død

TV2 ØSTJYLLAND har talt med 31-årige Janni Nielsen, der var mødt op ved klubben med sin 5-årige søn for at lægge blomster og tænde lys.

- Vi tog derned for at vise respekt til Chris og den familie, han efterlader i en alt for tidlig alder. Jeg har været en del af Hammel Cykle Klub i hele mit liv og har kendt Chris derigennem, siger Janni Nielsen, der er tydeligt berørt af tabet af Chris Anker.

- Vi er jo enormt stolte af ham og stolt som by. Han er et kæmpe forbillede og har været med til at tegne cykelklubben, og vi er stolte af at kunne levere sådan nogle talenter, siger Janni Nielsen.