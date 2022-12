Baidaa og Khalil er eftertragtede i Østjylland

- Vi kan se, at det fungerer rigtig godt for dem i skolen. De er med i timerne og er gode. Vi bliver rørt, når vi kan se resultaterne af det stykke arbejde, som vi gør, siger Baidaa Abdul.

Kan du anbefale det at blive plejefamilie for andre med anden etnisk baggrund?

- Altså en plejefamilie kræver meget mere end en aflastningsfamilie. Jeg synes, at hvis man har lyst, så skal man prøve som aflastningsfamilie i nogle år og se, om det er noget for en. Man skal have lyst til at være sammen med børn. Man skal have lyst at høre børn, der er sure, børn, der er glade, børn, der skriger og stadigvæk have lyst til det, siger Baidaa Abdul.