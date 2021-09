Arrangør af mindetur overvældet af stor interesse

Foruden turen på landevejen er der også arrangeret en mountainbike-tur.

- Det bliver ikke en dag med mange taler og lignende men en dag, hvor der er mulighed for at tale med hinanden, være sammen og være i eftertanke, siger Lars Toft Pedersen og fortæller, at de er gearet til et stort fremmøde, og at han regner med, at folk i høj grad er klar på at give en hånd med.

Chris Anker Sørensen døde lørdag i en ulykke i Belgien under en cykeltur. Han blev 37 år gammel og efter sig en kone og to børn.