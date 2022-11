Anni chikaneres: Unge truer med at dræbe hendes hunde

- Et eller andet sted har jeg ondt af drengene. Der må jo være en grund til, at de render rundt ude i byen hele tiden og laver ballade i stedet for at være derhjemme, siger Anni Holmgaard og tilføjer:

- Hvis de fortsætter med at opføre sig sådan, er jeg bange for, det ender helt galt for dem, når de er over den kriminelle lavalder. Politiet, de sociale myndigheder og forældrene skal på banen nu, for det her er kørt alt for langt ud.

Politiet: Ingen skal være utrygge

Anni Holmgaard har to gange kontaktet politiet, ligesom flere andre borgere har anmeldt episoder, hvor unge har kastet med kanonslag.

Vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Kristian Juliussen fortæller, at politiet har fået mange anmeldelser om kanonslag og uro i Hadsten og at politiet gør, hvad det kan for at komme problemerne til livs.

- Selvfølgelig ønsker vi ikke, at nogen borgere skal føle sig utrygge. Sådan bør det ikke være, siger Kristian Juliussen.