Anders G: Baglandet bakker fortsat op om V-formand

Der er fortsat opbakning fra baglandet til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Det fortæller medlem af Venstres hovedbestyrelse og medlem af regionsrådet i Region Midtjylland Anders G. Christensen.

Han taler efter et møde i partiets hovedbestyrelse mandag aften.

- Der var opbakning til Jakob Ellemann-Jensen om at gå videre med forhandlingerne. Så bliver det i sidste ende ham, der vurderer og konkluderer, om vi skal tage skridtet videre i en regering.

Det kommer, efter at Venstre-formanden på under en uge har erkendt to løftebrud i forbindelse med forsøget på at danne en regering med Socialdemokratiet.