Alvorligt uheld: Teenagere banker ind i bygning

To biler med teenagere i kørte natten til søndag af vejen, og to 18-årige førere er kommet til skade.

Det meddeler Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Det var søndag klokken 02.52 , at uheldet fandt sted på Vissingvej ved Hadsten. Ifølge politiet er to biler med to 18-årige mænd bag rattene kørte lige ud i et venstresving.

Den ene bil ramte en lade med så stor kraft, at en del af muren styrtede sammen. Bilen endte på siden, og ved politiets ankomst var den 18-årige fører fastklemt, bevidstløs og i livsfare. En anden mand i bilen havde fået lettere skader og knubs.