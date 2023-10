16-årig beboer sigtet for brand på bosted

Natten til tirsdag nedbrændte et bosted i Vissing ved Hadsten. Onsdag bliver en 16-årig beboer fremstillet i grundlovsforhør for at have sat ild til bostedet og derved udsatte andres liv for overhængende fare.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Drengen bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers klokken 13.30.

Teenageren var en af fire beboere og en ansat, der natten til tirsdag flygtede ud af bostedet, da der udbrød brand klokken 00.30.

Ifølge anklagemyndigheden en brand, som den 16-årige selv stod bag.

Flygtede i nattøj

De unge nåede hverken at få tøj eller ejendele med sig ud af bostedet, der er en afdeling under det socialpædagogisk opholdssted Kanonen.

Derfor stod de unge i nattøj, da brandvæsnet ankom til bygningen, der stod i flammer ved deres ankomst.