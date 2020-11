Udbrud af fugleinfluenza på hønsefarm i Østjylland

En hønsebesætning på Tustrup Hovedgård ved Randers er blevet ramt af fugleinfluenza. Det viser prøver fra Statens Serum Institut mandag eftermiddag.

Helt konkret er der tale om fugleinfluenzaen H5N8. Udbruddet kommer efter en uge, hvor der også er fundet fugleinfluenza i vilde fugle på spredte lokaliteter fra den dansk-tyske grænse i syd til Aalborg i nord.

Indtil nu var Østjylland dog gået fri.

- Et udbrud af fugleinfluenza i tambesætninger er særdeles alvorlig for besætningen og en trussel for alle ejere af fjerkræbesætninger, for sygdommen har en høj dødelighed, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsens, John Larsen i en pressemeddelelse.