Østjysk minkavler-familie i knæ: Sønnen skulle have arvet det hele

Skal avlsmink aflives eller ej?

Regeringens slingrekurs i sagen om mink fortsatte tirsdag aften, da fødevareminister Mogens Jensen (S) i et tv-interview på TV Midtvest fortalte, at regeringen kigger på muligheden for, at minkavlerne kan beholde deres avlsdyr.

Dermed er forvirringen total for Ulrik Jensen og sikkert mange andre minkavlere i Danmark. Han ved ganske enkelt ikke, hvad han kan forvente.

- Det her har været en fuldstændig forkert håndtering på alle måder. Jeg mener, at både fødevareministeren og statsministeren burde gå af på baggrund af den her håndtering, siger Ulrik Jensen.