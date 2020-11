Madmarked konkurs - lejer vil sagsøge kendt millionær

Nægter at flytte

Peter Kolos mener, Frantz Longhi forsøger at undgå en sag i Fogedretten mod stadeholderne, men så let slipper han ikke.

- Der kommer bare til at være et erstatningskrav mod Frantz Longhi. For indretning, for genhusning og for et års tabt omsætning, siger han.

Ifølge Peter Kolos har Frantz Longhi ikke forvaltet sit ansvar som direktør ordentligt. Derfor går han direkte efter den aarhusianske mangemillionær.

- Det her beviser, at man ikke kan købe pli for penge, siger Peter Kolos.

Frygter smart fidus

Han mener, at det samlede erstatningskrav mod den aarhusianske forretningsmand vil være omkring fire millioner kroner.

Peter Kolos tror, at Frantz Longhi vil bruge konkursen til at få fjernet stadeholderne, som fortsat driver boder på Aarhus Central Food Market, og derefter genåbne madmarkedet i et nyt selskab. Bygningerne ejer han stadig igennem selskabet Dansk Ejendoms Management A/S.