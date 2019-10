Zoo møder kritik efter kænguru-tyveri - én røst får sindene i kog

Det er dagen derpå i Munkholm Zoo nær Balle på Djursland.

Lørdag fik den zoologiske have stjålet ni ud af ti kænguruer - heriblandt en sjælden albino.

- Det er professionelt. Det er nogle, der har prøvet fange kænguruer før. Det er sindssygt svært at fange en kænguru, for de tæsker bare afsted, og de har skarpe kløer på bagbenene, siger ejer af Munkholm Zoo, Benny Johansen.

Læs også Ni kænguruer stjålet fra zoo: - Vi har brug for hjælp

Den ene kænguru, der nu er tilbage i indhegningen i Munkholm Zoo, er slet ikke til at komme i nærheden af, fordi den er så bange, oplyser zoo-ejer Benny Johansen.

Hvorfor?

Munkholm Zoo står nu tilbage med én, meget skræmt, kænguru og en undren over, hvorfor nogen har stjålet ni kænguruer.

- Det spørgsmål har vi stillet os selv mange gange. Det kan måske være til videresalg. Man kan heller ikke udelukke, at de slagter dem og sender dem til udlandet. Vi ved det simpelthen ikke, siger Benny Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han vurderer, at de ni kænguruer har en samlet værdi på 35.000-45.000 kroner.

Læs også Ikoniske King Kong brøler snart for sidste gang

Kritik af sikkerhed

I Munkholm Zoo er tyvene kommet ind til kænguruerne ved at klippe sig igennem et dobbelthegn.

Den zoologiske have har i et facebookopslag efterlyst dyrene, og i kommentarsporet til opslaget undrer flere sig over, at tyvene har haft relativt nem adgang til dyrene.

Læs også Nyt skoleintra venter efter efterårsferien: Forældre bør forvente kaos

En af de kritiske røster kommer den tidligere nøgenmodel og nuværende forkæmper for dyrs rettigheder Kira Eggers.

'Det er mig en gåde, virkelig, at man ikke sikrer stedet. Man kan virkelig begynde at spekulere i, om I er jeres opgave voksen', skriver Kira Eggers blandt andet.

Kommentaren har medført en lang række svar, hvoraf langt de fleste handler om, at ingen kan gardere sig mod tyveri.

Samme holdning har zoo-ejer Benny Johansen.

- Vi gør virkelig, hvad vi kan. Vi kan ikke bygge en 20 meter høj betonmur hele vejen rundt. Det er uladsiggørligt. Der er låger, og der er hegn. Det er godkendt af veterinærmyndighederne, siger han.

Læs også Efter debat om ikonisk slotskro: Nu kan den blive din

Langt fra eneste tilfælde

Ifølge Benny Johansen står Blåvand Zoo klar til at give Munkholm Zoo nogle nye kænguruer.

Kænguru-tyveriet i Munkholm Zoo er ikke et enestående tilfælde. Ikke engang i år. To kænguruer blev i juni meldt stjålet fra en besøgsgård ved Bjerringbro nær Silkeborg.

Læs også Ingeniør fik lys idé: Det specielle resultat giver flere fordele

En dyrehandler nær Thy er også blevet udsat for kænguru-tyveri - dyrehandleren mistede ved den lejlighed tre af de karakteristiske pungdyr

Hvis du har oplysninger om tyveriet i Munkholm Zoo, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114.