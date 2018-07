Yngre kvinde stjal mors bil, kørte over for rødt og bragede ind i bil

Engang imellem overgår virkeligheden fantasien. Det er tæt på at være tilfældet i en sag om et alvorligt trafikuheld mandag aften.

Her stjal en 26-årig kvinde fra Aarhus sin mors bil fra hjemmet, hvorefter hun begav sig ud på en farefuld færd.

Det hører med til historien, at den yngre kvinde af ukendte årsager er frakendt sit kørekort.

- Hun har ikke noget kørekort, men det forhindrer hende ikke i at tage sin mors bil, lyder det fra Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Kolliderer midt i kryds

Kvinden kørte fra hjemmet i Aarhus N, og kort efter klokken 19.30 går det galt for biltyven.

- Hun kommer kørende af Silkeborgvej og kører over for rødt lys, og inde midt i krydset kolliderer hun med en mand, der kommer kørende af Carit Etlars Vej, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYTLLAND.

Det er klart, at det, hun gør, er meget farligt. Vi er bare glade for at der ikke skete mere. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

Begge biler blev voldsomt skadede ved sammenstødet, og både den 26-årige kvinde og en 39-årig mand, der uforskyldt var involveret i uheldet, blev kørt til skadestuen.

Ingen kom dog umiddelbart alvorligt til skade ved sammenstødet, der skete i krydset ved Silkeborgvej og Åby Bækgårdsvej.

Det var i dette kryds, kvinden kørte over for rødt.

Flere sigtelser

Ifølge Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi var den 26-årige kvinde ikke påvirket af alkohol eller stoffer, da hun kørte over for rødt.

- Hun er ikke blevet sigtet for spritkørsel, men hun blev sigtet for at køre over for rødt, for at køre uden førerret og for tyveri af bilen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 26-årige oplyste selv, at hun havde taget bilen fra sin mor uden at have fået lov til det.

- Det er klart, at det, hun gør, er meget farligt. Der er tale om meget uhensigtsmæssigt adfærd, og vi er bare glade for at der ikke skete mere, og at vi fik fat i kvinden, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYTLLAND.

Uheldet blev meldt til politiet klokken 19.38 mandag aften.

