Yngre kvinde begik bedrageri 200 gange: Nu er hun dømt

En 27-årig kvinde er tirsdag blevet idømt et års ubetinget fængsel, efter hun igennem længere tid har snydt folk i hele landet ved at sælge dem varer, som de aldrig modtog. Dommen blev afsagt ved byretten i Randers.

I alt blev hun dømt for knap 200 tilfælde af bedrageri, som primært foregik via annoncer i Den Blå Avis og på Facebook.

Her satte den 27-årige barnevogne, babyalarmer, børnetøj og lignende til salg, men så snart køberne havde overført penge, hørte de ikke længere fra hende, og de modtog aldrig varerne.

Den 27-åriges kvindes kriminelle aktiviteter foregik i høj grad på Facebook. Foto: Ritzau Scanpix

Bedrageri stod på i flere år

Det er ikke første gang, den 27-årige kvinde er kommet i kontakt med politiet.

I 2016 fik hun således en betinget fængselsstraf for bedrageri, hvor hun skulle udføre samfundstjeneste. Hun mødte dog ikke op til samfundstjenesten, og i 2017 blev hun idømt fire måneders fængsel, som hun skulle begynde afsoningen af i løbet af foråret 2018.

Læs også Flere anmeldelser om bedrageri ved Ladies Night

Det viste sig senere, at den 27-årige kvinde havde fortsat sine omfattende bedragerier i den periode, hvor hun skulle have udført samfundstjenesten, og mens hun ventede på at skulle i fængsel.

Da hun blev løsladt i juni 2018 gik der blot få dage, før den 27-årige igen var på spil på den kriminelle løbebane.

Efter flere anmeldelser om snyd, som politiet kunne koble til den 27-årige, blev hun igen i august 2018 anholdt og varetægtsfængslet.

Afhøringer af kvinden og en grundig gennemgang af hendes konti, ledte efterforskere frem til omkring 200 bedrageriforhold.

Familiemedlemmer også snydt

Ud over de mange fup-annoncer på Den Blå Avis, var kvindens kriminalitet også gået ud over nære familiemedlemmer.

Hun havde nemlig optaget flere lån og indkøb i forskellige butikker i familiemedlemmers navne. Vel at mærke lån og indkøb, som hun aldrig betalte tilbage.

I Retten i Randers erkendte kvinden tirsdag bedragerierne på nettet og forklarede, at hun gjorde det, fordi hun var i pengenød.

Retten dømte hende for langt størstedelen af anklagepunkterne, og anklager Jesper Rodkjær er godt tilfreds med dommen.

Læs også Politiet efterforsker seksuel forbrydelse mellem skoleelever

- Den 27-åriges omfattende bedragerier er gået ud over en lang række borgere over hele landet, og hun har tidligere fået dom for samme slags forhold. Jeg er derfor tilfreds med, at hun nu får en længere ubetinget fængselsstraf, siger anklageren i en pressemeddelelse.

Ud over fængselsstraffen blev den 27-årige dømt til at betale erstatning til de personer, hun har snydt for penge.

Kvinden ankede dommen med henblik på en mildere straf.