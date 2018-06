Auf wiedersehen! Tysk VM-fiasko er et hit for sommerhusudlejere

Det tegner til at blive en rigtig god sæson for de erhvervsdrivende, der lever af at leje sommerhuse ud i det østjyske.

Det danske sommervejr kunne næppe være bedre, og alting står lige nu i fuldt flor.

For os er det bestemt en god forretning, at de er kommet ud af VM. Kirstin Petersen, afdelingsleder, Dancenter Ebeltoft

Højsæsonen er just startet, og travlheden har indfundet sig hos de fleste sommerhusudlejerne. Det gør sig også gældende i Ebeltoft.

- Vi har haft en lidt sløv opstart, men nu sker der noget, Kirstin Petersen, der er afdelingsleder for Dancenter i Ebeltoft.

Plus hunde - minus terror

Når det gælder danske turister er det ifølge Kirstin Petersen 'familien Danmark, der gerne vil have en hund med', som primært lejer et sommerhus for at slappe af i smukke omgivelser.

Nordmænd kan godt lide klimaet, og så blæser det ikke så meget som i hjemlandet.

- Der er hyggelige byer overalt og kort vej til de fleste attraktioner, siger Stern Skalle, der er turist fra Norge.

De tyske gæster kommer ifølge Kirstin Petersen i stil stor til Østjylland, fordi de anser Danmark for at være et roligt land.

- Der er ingen fare for terror, og de siger, at vi er meget mere afslappede og tager tingene, som de kommer, og de kan de godt lide. De kalder os for Nordens italienere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Tyskerne performede jo ikke helt, som de skulle, lyder det fra Kirstin Petersen. Foto: Jewel Samad - Scanpix

Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei

I år er der også en helt særlig faktor, der gør sig gældende i forhold til antallet af tyske bookinger.

- Det hjælper, at VM i fodbold for nogens vedkommende er færdigt. Tyskerne performede jo ikke helt, som de skulle, og for os er det bestemt en god forretning, at de er kommet ud af VM, siger Kirstin Petersen.

Hun ser en direkte sammenhæng mellem tyskernes ydmygende VM-exit og et stigende antal tyske bookinger i de seneste dage.

- Der sker mange bookinger lige nu, og mange af dem er tyske. Det kan være, at der er andre grunde, men jeg vil tro, det hænger sammen med fodbold, siger Kirstin Petersen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- De fleste vil gerne se fodbold på deres eget sprog, og de er nervøse for, at de ikke kan se tysk tv, selv om vi faktisk har tysk tv i langt de fleste sommerhuse.

Glade sydkoreanske fodboldspillere efter den overraskende sejr over Tyskland i gruppespillet ved VM i Rusland. Foto: Roman Kruchinin - Ritzau Scanpix

Fra Ebeltoft skal altså lyde en særlig tak til det sydkoreanske fodboldlandshold, der bankede det sidste søm i kisten og sørgede for, at tyskerne for første gang nogensinde ikke kom videre fra gruppespillet ved et VM.

- Så er de nemmere at overtale til at tage med deres kone og børn til Djursland, siger Kirstin Petersen.

Dancenter i Ebetoft udlejer i alt 230 sommerhuse. Lige nu er 130 udlejede, og i uge 29 er 200 af sommerhusene allerede bookede.