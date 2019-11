Yahya Hassan udgiver ny digtsamling: - Perkeren her har fået nok

Digteren Yahya Hassan udgiver fredag en ny digtsamling, hvilket er hans første udgivelse siden debuten for seks år siden.

Det skriver Weekendavisen, der har interviewet digteren over telefonen, mens han har været indlagt på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby i Aarhus.

- De troede ikke, jeg kunne skrive mere, hvis jeg ikke gik rundt i jakkesæt, men jeg skriver stadig digte, siger Yahya Hassan til Weekendavisen.

Yahya Hassans digtsamling "Yahya Hassan", der blev udgivet i 2013, er den bedst sælgende debutsamling i Danmark. Foto: Johan Gadegaard - Ritzau Scanpix

Det der Hassan-show

Den 24-årige Yahya Hassen forklarer, at digtene "fortsætter, hvor de andre slap". De handler om vold, overfald, om at sidde i fængsel, om stoffer og om psykisk sygdom.

- Jeg skriver om mit liv og mig selv, og det er elendighed og sorg, der er katalysatoren, 90 procent af min motor kører på pis, lort og gylle. Ufortyndet pis og lort, siger Yahya Hassan.

- Jeg skulle ikke tilbage til det der Hassan-show. Jeg er pisseligeglad med jer allesammen, siger han til Weekendavisen.

00:50 VIDEO: Yahya Hassans aparte adfærd i senere år kom blandt andet til udtryk i forbindelse med Royal Run 2018. Her afbrød den dømte voldsmand og digter TV 2 NEWS’ reporter Kristian Holt på direkte fjernsyn på Frederiks Allé. Video: TV2 Luk video

År undervejs

Digtsamlingen udkommer fredag i 25.000 eksemplarer på Gyldendal. Forlaget har holdt udgivelsen hemmelig frem til udgivelsen. Der er 59 digte i samlingen.

- Jeg er en af de største digtere, der findes, men perkeren her har fået nok, siger Yahya Hassan.

Yahya Hassans digtsamling "Yahya Hassan", der blev udgivet i 2013, har solgt 122.000 eksemplarer. Det er den bedst sælgende debutsamling i Danmark.

I januar 2018 blev Yahya Hassan anholdt, efter at han havde lagt et billede op på Twitter, hvor han stod med et skydevåben. Foto: Yahya Hassan (Twitter)

Yahya Hassan har ifølge forlagschef Simon Pasternak fra Gyldendal skrevet på digtsamlingen i flere år og kontaktede forlaget før sommerferien.

90 procent af min motor kører på pis, lort og gylle. Yahya Hassan, digter, dømt voldsmand

Mørk, ensom og rå bog

Simon Pasternak fortæller om en meget ærlig digtsamling, der beskriver digterens op- og nedture siden debuten i 2013.

- Det er en meget personlig, mørk, ensom og rå bog, der handler om at blive det, han kalder hele Danmarks præmieperker og ikke kan falde til ro i den rolle, siger Simon Pasternak.

- Derefter at ende med at blive jagtet vildt af folk fra sit eget miljø, blive fængslet, psykotisk og til sidst indlagt. Det handler om ikke at kunne finde sig selv og om at miste - både sig selv, kærligheden og troen på sig selv, siger han til Ritzau.

Yahya Hassen blev for et år siden dømt til psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

Han erkendte sig skyldig i 42 lovovertrædelser om alt fra vold og trusler til hærværk og brud på tilhold mod at opsøge en ekskæreste.

En retspsykiatrisk erklæring fastslog dengang, at digteren formentlig var sindssyg på de tidspunkter, da forbrydelserne fandt sted.