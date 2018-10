Fra blottet lem, over vold og trusler: Yahya Hassan erkender sig skyldig

- Det erkender jeg.

Det siger en fåmælt Yahya Hassan, da han torsdag formiddag skal forholde sig til i alt 42 anklager i Retten i Aarhus.

Anklagerne går på vold, trusler, hærværk, blufærdighedskrænkelse og overtrædelse af forbud mod at opsøge en kvinde.

Læs også Friluftsbad brændt ned til grunden: Alt tyder på brand var påsat

En tredjedel af anklagerne går på, at Yahya Hassan har overtrådt et tilhold, en kvinde har mod ham. Han er af retten blevet forbudt at kontakte kvinden i fem år, men har ifølge anklageskriftet overtrådt tilholdet utallige gang.

Han skulle blandt andet have ringet til hende 8 gange og sendt hende 119 sms´er siden december 2017.

Listen over anklager mod Yahya Hassan er lang og strækker sig over en længere periode.

Blottet lem

I den mere alvorlige ende af anklagespektret finder man flere voldsepisoder i Aarhus i sommer.

Den 15. juli gik det helt galt for den tidligere så anmelderroste digter. Her blottede han sit lem for to kvinder på Viborgvej i Aarhus kun iført skudsikker vest. Han befølte den ene kvinde i skridtet og truede den anden på livet med en kniv. Senere samme dag stak han en person med en knust flaske på Banegårdspladsen. Her truede han personen med at voldtægt og mord.

Læs også Vrimler med rotter ved købmandsruin: Nedrivning trukket i langdrag

Torsdag erkendte digteren, der har været varetægtsfængslet på retspsykiatrisk siden sommeren, samtlige forhold.

- De faktiske handlinger erkendes. Han har ikke været sig selv psykisk på de tidspunkter, det er foregået, siger hans forsvarer Michael Juul Eriksen.

Indlagt på psykiatrisk

Anklager Tanja Fogt har tilkendegivet, at hun går efter at få idømt Hassan en behandlingsdom uden længstetid for foranstaltningen.

Hassan har været varetægtsfængslet siden 16. juli. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør efter at have stukket ud efter en person med en knust flaske.

Læs også For retten torsdag: 42 nye anklager mod psykisk skrøbelig Yahya Hassan

Nogle timer forinden stod han på Viborgvej kun iført skudsikker vest og blottede sit lem.

Yahya Hassan blev for to år siden idømt et år og ni måneders fængsel for at have skudt en 17-årig mand i foden ved en episode i det vestlige Aarhus.