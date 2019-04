X-factor for iværksættere - kaffegrums og tang-chips dyster om pris

Hudprodukter med kaffegrums, tang-chips og hårfjerningsprodukter lavet på sukker.

De østjyske iværksættere lider bestemt ikke af mangel på kreativitet og gode ideer.

Det er mega fedt. Vi er bare glade for hver gang, hvor vi får et skulderklap fra nogle fede profiler i branchen. Rasmus Nørgård, stifter, Grums.

Og netop de mest kreative opfindelser bliver i disse dage hyldet i konkurrencen 'Iværksætterprisen 2019', som i løber af stablen i Dome of Visions i Aarhus.

Her mødes 50 virksomheder inden for kategorierne effektivitet, livskvalitet og bæredygtighed, for at udvikle nye ideer og forbedre oplevelsen for deres kunder.

En af de virksomheder, der er gået videre fra den indledende runde, hvor 115 nominerede østjyske virksomheder deltog, er Grums fra Aarhus.

Virksomheden producerer bæredygtige hudprodukter lavet på kaffegrums fra de aarhusianske restaurationer.

- Det er mega fedt. Vi er bare glade for hver gang, hvor vi får et skulderklap fra nogle fede profiler i branchen, siger Rasmus Nørgård, der er en af virksomhedens tre stiftere.

Kaffegrums indgår blandt andet i hudcreme og håndsæbe.

Mange dygtige iværksættere

Tirsdag, onsdag og torsdag i denne uge kæmper Grums med 49 andre virksomheder om at gå videre til den næste runde i konkurrencen, som løber af stablen den 2. maj.

Jeg er vildt stolt af at bo i Østjylland, når der udklækker sådan nogle virksomheder. Thomas Lütken, innovationsekspert, Business Region Aarhus.

Tirsdag var temaet bæredygtighed, og torvholderen på arrangmentet var opløftet over iværksætternes engagement.

- Jeg synes, der er nogle vanvittigt spændende virksomheder i gang, og jeg er vildt stolt af at bo i Østjylland, når der udklækker sådan nogle virksomheder, der har et kæmpe potentiale for at bidrage med bæredygtighed, siger Thomas Lütken, der er innovationsekspert hos Business Region Aarhus, der står for konkurrencen.

Han fortsætter:

- Det er jo virksomhedernes svar på x-factor. Men det skal ikke være den lille mand foran den store, hårde investor, men mere et samarbejde, hvor vi kan dele nogle fantastiske ideer.

Kan vinde 50.000 kroner

Endemålet for Rasmus Nørgård og Grums er at ende blandt de 12 finalister, som skal kæmpe om Iværksætterprisen 2019 på Sostrup Slut i Gjerruld den 23. maj.

- Vi håber på at blive en af de finalister, der vinder 50.000 kroner. For selvom vi føler, det går godt, er vi stadig en ny gesjæft med tre relativt unge mænd bag, hvor jeg er studerende og de andre lige er blevet færdige. Med andre ord er det ikke pengene, der fylder mest på vores konto, siger Rasmus Nørgård.

For ham giver konkurrencen dog også andet end blot muligheden for at vinde en portion penge.

- En dag som i dag har vi også mulighed for at netværke med nogle mennesker, og der bliver kørt noget workshop, hvor vi bliver klogere og prøve at løse nogle problemstillinger.

Temaet for årets iværksætterpris er ”Kundeoplevelser i verdensklasse” og vinderen bliver kåret den 23. maj.