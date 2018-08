Wroom! DM-pladser var på spil til traktortræk på Djursland

Der var dømt store dæk og hestekræfter, da der i Ørum Djurs blev afholdt traktortræk-stævne lørdag. Og der var ganske meget på spil for de deltagende traktorførere.

- Det det drejer sig om i dag, det er her i region midt, altså fra Grenaa og helt over til Vestjylland, der skal vi have fundet de to stærkeste traktorer i hver klasse, og hver klasse dyster om en plads til Danmarksmesterskabet i traktortræk, siger arrangør Chris Juul.

En af dem, der håbede på en af pladserne til DM, var Kenneth Nedergaard fra Odder.

- Jeg håber på, at jeg kan gå videre til DM. Jeg har haft lidt havarier her på det sidste, så det er spændende

Dyre dæk

Og Kenneth Nedergaard havde med sin traktor forsøgt at gøre alt hvad han kunne for at vinde dagens løb. Blandt andet havde han købt traktordæk med et helt bestemt mønster. En investering, der ikke var helt lille.

- Det er en investering. Det er en rigtig dyr investering, men jeg håber, at det er det, der gør, at vi kan vinde noget mere, siger Kenneth Nedergaard.

Kenneth Nedergaard har monteret et par dyre dæk på sin traktor, som han håber kan give ham en sejr.

Købte egen traktor i 2012

Kenneth Nedergaard har altid interesseret sig for traktorer og tog ofte med sin far rundt og så traktortræk. Og i 2012 købte han sin egen traktor.

- Det er nok lige så meget traktoren, og den der traktor rejser af med sort røg, det er bare fedt, siger Kenneth Nedergaard.

Kenneth Nedergaard var så suveræn i dagens konkurrence, at han vandt. Dermed er han klar til DM i næste måned.