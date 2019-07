William og Søren er blandt de bedste i Danmark til at lave mad

Kammeraterne William Jørgensen og Søren Jacobsen har arbejdet sammen siden 1996.

Tilbage i 2014 åbnede de restauranten Gastromé sammen.

Det blev en stor succes. For mindre end et år senere skulle restauranten vise sig at blive én af de bedste i Danmark.

I 2015 modtog de to kokke en af de eftertragtede Michelin-stjerner.

En sådan anerkendelse forpligter. Det kræver meget tid, ressourcer og et stærkt bagland for at bibeholde det høje niveau på restauranten, når gæster fra hele verden lægger vejen forbi den aarhusianske Michelin-restaurant.

I tv-indslaget øverst i artiklen kan du møde de to kokke og kammerater og blive klogere på, hvad det kræver, når man driver en Michelin-restaurant.