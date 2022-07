William og hans mor er glade for Solsikkesnoren

- Da vi fik snoren, oplevede vi mindre stress og kaos og meget mere mangfoldighed. Folk så os mere, forklarer Louise Jørgensen.

Dermed levede den helt op til sit formål, som er at gøre andre mennesker opmærksom på, man har et usynligt handicap og kan have brug for ekstra tid eller overbærenhed.

- Man skal være lidt sødere ved hinanden og have større forståelse for, at når barnet ligger på gulvet, så er det ikke fordi det nødvendigvis er uopdragent og bare vil have en slikkepind. Der kunne være en dybere årsag, og det er okay at spørge, siger Louise Jørgensen.

Flere danske virksomheder og festivaler er begyndt at oplære deres medarbejdere i Solsikkeprogrammet.