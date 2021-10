Udviklingshæmmede bygger westernby: - Det er helt fantastisk for dem

- Det betyder meget for dem, at der på en dag som i dag kommer masser af folk, at de bliver set som en del af samfundet, for deres omgangskreds er ikke så stor. Så en dag som i dag er helt fantastisk for dem, siger han.

Den oplevelse har også Thomas le Fevre.

- Borger får en hel masse ud af det. Der er en kæmpe glæde ved at bygge det og ved at vise det frem, siger stifteren.