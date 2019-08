Weekenden bringer sommervejret tilbage - for en stund

Weekenden er kommet, og hvis man har lagt planer om ture på stranden og grillmad om aftenen, så ser det umiddelbart ikke ud til, at man behøver at aflyse.

- Der kan være lidt dis og tåge først på dagen, men ellers er det en flot lørdag med solskin, siger Lone Seir, der er vært på TV 2 Vejret.

Vinden kommer ikke til at ødelægge det, det er bare svag eller let vind, som i løbet af dagen bliver mest som pålandsvind. Lone Seir, vejrvært

Selvom ugen har budt på massivt regnvejr, så ser den første weekend i august ud til at være tør langt størstedelen af tiden, og de kommende par dage ser ud til at byde på udevejr.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen.

Weekenden kan byde på et par dråber regnvand, men det ser primært ud til at blive et par dejlige sommerdage.

- I løbet af dagen, når vi har fået varmet jordoverfladen op, og noget luft er begyndt at stige til vejrs, så kan der godt dannes nogle skyer, som er set på himlen fredag. Måske kunne der også komme en byge ud af det, siger Lone Seir.

Varmen holder lidt endnu

Selvom man måske nogle steder bliver nødt til at tage vasketøjet ind fra tørresnoren i haven, så behøver man dog ikke lukke vinduerne – varmen ser nemlig ud til at holde, selvom der skulle komme en smule vand.

- Temperaturerne vi kunne nå op på 21 til 23 grader, og det betyder, at det kommer til at føles sommerligt, og vinden kommer ikke til at ødelægge det, det er bare svag eller let vind, som i løbet af dagen bliver mest som pålandsvind, siger vejrværten.

Femdøgnsprognosen ser lidt vådere ud end weekenden. Foto: TV 2 Vejret

Vejret skulle holde weekenden ud og endda strække sig et stykke ind i mandagen. Men så går den heller ikke længere.

- I løbet af søndag og mandag bliver det i første omgang pænt, men så kommer der fronter ind, når vi tager hul på den nye uge, og så bliver det lidt ustadigt igen, siger Lone Seir.