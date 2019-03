Weekenden begynder med lunt forårsvejr - Østjylland bliver varmest

Der er god grund til at smide hue og halstørklæde og stikke hovedet ud i den friske luft.

Weekenden begynder nemlig lun i Østjylland med temperaturer op til 15 grader.

Anemoner skyder op af jorden i Østjylland. Foto: Peter Staunsbjerg / seerbillede

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen tidligt fredag morgen.

- I dag får vi sådan en relativ lun luft ind fra vest. Der kan godt være nogle skyer først på dagen, men ellers venter en pæn dag med nogen eller en del sol, siger han. Temperaturerne fredag vil ligge på mellem 8 og 13 grader. Varmest bliver det i Østjylland og på det østlige Sjælland med op til 15 grader.

- Fredag aften bliver også ganske klar til at starte med, men det bliver mere skyet og diset i de sydvestlige egne i løbet af natten. Om natten når vi ned på cirka fem grader, siger han.

Lørdag bliver også lun, mens søndag bliver en del køligere, men til gengæld klar og solrig.

I Horsens kan man se krokus-blomster skyde op rundt omkring.

- Vi kan godt ligge og trækkes lidt med nogle skyer i den nordvestlige del af landet, mens det går bedre i den sydøstlige del. Det er stadig den lune luft, der dominerer, så vi når op på 10-15 grader.

- Vindretningen er den samme, så det bliver varmest i de østlige dele, siger meteorologen.

Weekenden slutter kold

Natten til søndag kommer en koldfront til landet.

Vi får også ganske meget sol, så det bliver en flot dag. Men det bliver svært at nå over ti grader. Frank Nielsen, Meteorolog hos DMI.

- Den vil først komme indover Nordvestjylland, og så vil den nå til Fyn og Sjælland først på aftenen. Koldfronten vil have nogle skyer og lidt regn med sig, siger Frank Nielsen.

Derfor vil vi søndag komme til at vågne op til en helt anden lufttype end de foregående dage, forklarer han.

- Søndag vil luften have polaroprindelse, så den vil være helt klar. Vi får også ganske meget sol, så det bliver en flot dag. Men det bliver svært at nå over ti grader. Vi vil nok nærmere ligge på omkring otte grader, måske helt ned på fem, siger han.