Webshop dropper Black Friday – Kenneth støtter i stedet sin søn og andre autister

Iværksætteren Kenneth Bon Nielsen fra Skanderborg er godt træt af Black Friday.

Han er selv indehaver af den østjyske webshop authentic.dk, men han har bestemt ikke tænkt sig at sætte priserne ned på sine produkter.

- Black Friday startede som et meget sjovt tiltag, men nu synes jeg, det har taget overhånd. Folk shopper amok og køber alt muligt, de alligevel ikke har brug for og mange af mine konkurrenter kører 'Black November', og det kan jeg ikke være med på, siger Kenneth Bon Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har i stedet valgt at gribe årets store shoppe dag an på en helt anden måde.

- Jeg overvejede at droppe det helt, men i stedet har jeg valgt at bruge dagen på at markedsføre det, jeg brænder allermest for, nemlig at støtte personer med autisme, siger Kenneth Bon Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han sætter altså ikke priserne ned på dagen, men i stedet donerer han 20 procent af dagens omsætning til Landsforeningen Autisme.

På webshoppen sælger Kenneth Bon Nielsen ure af danske mærker. Webshoppen drives ved siden af Kenneth Bon Nielsen fuldtidsjob og er lige nu på hobbybasis.

Autisme helt tæt på

Det er ikke uden grund, at Kenneth Bon Nielsen har valgt at støtte personer med autisme.

Hans 10-årige søn, Bertil, er nemlig diagnosticeret med atypisk autisme og søvnforstyrrelser. Det påvirker familien i en sådan grad, at de bliver nødt til at strukturere og forudse så meget som muligt på daglig basis.

- Sygdommen styrer vores hverdag 100 procent, og jeg oplever, at rigtig mange mennesker ikke ved, hvad autisme er, og hvad det indebærer. Vores søn ser helt normal ud, så det kan være svært for folk at forstå, at vi eksempelvis bruger 45 minutter på at få ham i seng, siger Kenneth Bon Nielsen til TV2 ØSTJYLAND.

Landsforeningen Autisme arbjede blandt andet for at få mere information ud om atusime, og det er netop det, Kenneth Bon Nielsen vil bakke op Black Friday.

På Black Friday sætter mange butikker priserne ned. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Forbrugere venter på Black Friday

Mens Kenneth Bon Nielsen har valgt at droppe rabatterne Black Friday, tyder meget på, at forbrugerne gemmer på pengene til Black Friday løber af stablen.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser nemlig, at forbrugerne brugte lidt færre penge på at købe nye ting i danske butikker i oktober, hvor både salget af tøj og madvarer gik tilbage.

Samlet faldt detailsalget med 0,2 procent sammenlignet med september.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank, hænger faldet sammen med, at forbrugerne har udskudt deres køb til black friday 29. november, der byder på en horde af tilbud.

- En forklaring er, at flere og flere udskyder dele af deres forbrug til november, så de kan udnytte black friday til at gøre et godt kup, hvor blandt andet mange tøjbutikker har udsalg. Samme tendens så vi sidste år, skriver hun i en kommentar.

På Black Friday kan der være gode tilbud at hente. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen - Ritzau Scanpix