Ingen af de våben, vikingerne kæmper med, er skarpe. Og heldigvis er det sjældent, der sker uheld, når vikingegruppen træner. For krigerne bruger meget tid på at træne sikkerhed. Men når uheldene sker, kan skaderne være rigtig grimme.

- Skadestuen i Aarhus ved godt, hvem vi er og har regelmæssigt besøg af os, siger Frank Jensen.

- Jeg hører nogle gange de meldinger, der kommer til lægevagten, fordi jeg selv arbejder på en skadestue og det kan godt lyde lidt brutalt, når vi ringer og lægen spørger, hvad der er sket. Så er vi jo nødt til at fortælle det, og nogle gange er det jo, at én har fået en økse eller et sværd i hovedet. Jeg kan forestille mig, at det giver lidt sved på panden blandt lægerne, smiler Frank Jensen.

- På den måde, er det da lidt paradoksalt, at jeg både er viking og sygeplejerske, griner han.

Frank Jensen er aldrig selv kommet til skade under vikingekamp. Men engang kom han til at ramme en modstander under øjet med et spyd. Heldigvis gav det bare en skramme.