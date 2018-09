Der er gået fire timer, siden Jytte gik hjemmefra. Mørket er faldet på. På Statoil i Tilst har politiet etableret en mobil station, hvorfra eftersøgningen ledes.

Jørgen kører rundt i sin bil med sønnen ved sin side. De holder sammen, al fokus er på eftersøgningen og på at få Jytte hjem.

- Man havde hørt flere historier om folk, som forsvandt og ikke blev fundet i live. Jeg når at tænke det værste, men vi koncentrerer os bare om at lede.

Bilen med de to tilbagelægger den rute, Jytte plejer at gå, igen og igen. Men uden held. Hun er væk, og i takt med, at gadelysets skær bliver mere og mere tydeligt, bliver Jørgen desperat.

Måske burde han have set det komme?

Allerede i 2010 fatter flere i familien mistanke til, at Jytte er ved at blive dement. Hun bliver sur på Jørgen, fordi hun ikke længere kan huske.

Han forsøger så vidt muligt at lade hverdagen gå sin gang, uden at Jytte opdager, at noget er forandret. Men lige så stille begynder det også at gå op for Jytte selv.

Jørgen, jeg er ved at blive dement. Det ved jeg godt.

Jytte arbejdede på det gamle amtssygehus, hvor hun kørte patienter enten til operation eller opvågning. Og opgaven med at finde rundt på det store sygehus begynder det at knibe med.

Det var faktisk hendes arbejdsplads, der kort efter slog alarm.

Og Jørgen husker den dag, Jytte selv satte ord på.

- Jørgen, jeg er ved at blive dement. Det ved jeg godt.

Alt det fylder dog ikke hos Jørgen den nat i juni noget tid senere. Der skulle Jytte bare hjem igen.

Telefonen ringer hos alarmcentralen ved 5-tiden mandag morgen. En borger har set en kvinde gå i grøften langs Djurslandmotorvejen.

Der falder en sten fra mit hjerte. Det kan slet ikke beskrives. Politiet kommer og afleverer Jytte til mig i Tilst. Da hun kom hjem, er hun mudret til fra top til tå.

Jørgen er lettet, og resten af familien er lykkelig for at se hende igen. Men Jytte fortrækker ikke en mine. Hun virker nærmest ligeglad.

- Der er ingen reaktion overhovedet, på at hun har været væk i de her 8-10 timer. Jeg prøver at snakke med hende om det, men hun har ingen svar på, hvorfor hun har været ude at gå i så lang tid.

Kort over Jyttes færden.

Men hun er i live. Fra den dag er alt dog anderledes i den lille familie.

Ingen er nu i tvivl om, at Jytte er syg. Hun får diagnosen demens – ligesom op mod 87.000 andre danskere. Men Jørgen giver ikke op af den grund. Hans kone bliver i hjemmet i Tilst. Han gør alt, hvad han kan, for at få hverdagen til at glide, som den altid har gjort.

Jytte går stadig sine ture i kvarteret – nu har hun bare en GPS-sender i tasken, så Jørgen på sin mobil kan følge med i, hvor hun befinder sig.