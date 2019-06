WEBDOK: Hvorfor er det så svært at amme mit barn?

Derhjemme forsøger Signe at lære at amme med sin nye ammebrik uden på brystvorten. Hun skal sætte den på, så den danner vakuum. På samme måde som man sætter en sugekop på en glasrude. Men den bliver ved med at falde af. Og hun bliver ved med at starte forfra. Samtidig raser hormonerne i kroppen på Signe, så hun har lettere til tårer og til at skælde ud.

SIGNE: Jeg bliver ked af det og tænker, om det er mig, der er noget galt med. Jeg vil jo bare det allerbedste for ham, og jeg ved, at det bedste for ham - også rent tilknytningsmæssigt - er amning. Det er en helt særlig stund, man har sammen.

Simon støtter alt, hvad han kan. Han kan se, at det er hårdt for Signe. Han synes også selv, at det er hårdt. At skulle assistere om natten og at være vågen i så lang tid. Samtidig siger Alfred en konstant lyd, når han sover, som gør det svært for Signe at sove. Det er hårdt for dem alle tre.



Studier viser, at farens støtte har stor betydning for, at amningen kommer til at lykkes.

Signe har svært ved at give sig selv lov til at sove, når Alfred. Han skal have lov til at ligge så meget oven på hende og sove som muligt. I stedet for bruger hun alle sine vågne timer, hvor hun ikke ammer, på at søge efter svar på nettet.

Hun læser blandt andet på ammenet.dk og sender også Simon i byen for at købe en bog om amning. Men der er lige så mange svar, som der er hjemmesider og bøger, og amningen er stadigvæk et projekt hver gang.

Undervejs kommer familie og venner på besøg. Signe ammer i stuen. Hun er rimelig afslappet omkring at amme foran dem. Men samtidig er hun flov over at skulle have hjælp fra Simon, når de har gæster, og at skulle bruge så lang tid på det. Tanken om at det er hende, der er noget galt med, fylder i hendes hoved.

Simon siger i afmagt en nat efter alt for mange vågne timer, at amning bør være hyggeligt, og måske Signe og Alfred bare ikke passer sammen fysiologisk.

SIMON: Jeg har da tænkt, at hvis det her ikke bliver bedre, så er det simpelthen ikke det værd. For mig er det også en balancegang. Jeg er utrolig glad for, at Signe har villet ofre så meget for at amme. Men for mig skal det være en balancegang, fordi vi skal også have et vist overskud. Han skal også kunne mærke os, og vi skal ikke være pressede hele tiden.

SIGNE: Jeg bliver ked af det, men jeg havde bare en indre følelse af, at der var noget andet galt. Og at det godt ville kunne lade sig gøre. Han er jo ligesom skabt til at kunne få mad ved mig.