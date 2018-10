Nederlaget i København får Heine til at søge væk. Ikke hjem til Grenaa for han føler, at hans mor egentlig helst vil have, at han bliver væk. Hun kan ikke holde til at iagttage hans totale forfald på så nært hold. Hun er selv ved at krakelere. Mormoren i Frederikshavn er mere robust. Hun har aldrig bebrejdet ham noget men stilfærdigt bemærket, at dét med kriminaliteten måske ikke var så klogt.

Heine flytter til Frederikshavn, og her lykkes det ham kortvarigt at få ro på tilværelsen. Han forsøger at træne sig op til igen at kunne spille fodbold. Holder sig fra stoffer og alkohol og besøger i stedet sin mormor hver weekend.

- Min mormor har elsket mig, uanset hvad for noget lort, jeg har lavet. Når jeg lukker øjnene og tænker på tryghed, så er det min mormors hus, jeg ser for mig. Jeg kan huske så meget fra min barndom fra det sted. Jeg kan dufte hende. Jeg ved hundrede procent, hvordan det duftede i hendes bil og hjemme hos hende. De ting kan jeg ikke huske hjemmefra.

Når Heine kommer hjem til sin mormor i weekenden, er det som at komme hjem. Hjem til vante dufte og hjem til en voksen, der vil se fremad. Mormor tror på ham. Tror på, at han nok skal klare sig.

Heines økonomi hænger i laser. Han er opført i registret for dårlige betalere og kan hverken blive godkendt til at have en telefon eller et dankort. Bøderne for kriminaliteten og en perlerække af kviklån til hurtige byture har ført ham hertil. Men sammen med sin mormor får han i Frederikshavn et overblik over, hvem han skylder penge. Det hele bliver sat i skema, og Heine kan se fremad.

- Det første år i Frederikshavn var fantastisk.

Men opturen er kortvarig. Efter et års målrettet fodboldtræning står det klart for ham, at anklen efter bruddet bare ikke kan trænes op til professionel fodbold. Her knækker filmen igen. Heine begynder at drikke og tage stoffer og lever for at gå i byen.