De beslutter sig for navnet Ella. Det virker rigtigt for Freja, uden at hun helt kan forklare hvorfor. Hun har en forkærlighed for elefanter.

Pigen i maven har nu et navn. Det bliver konkret. Hun kommer snart.

Et puslebord og en autostol bliver fundet på Den Blå Avis. De tager i Babysam og køber en barnevogn.

Men det er Freja, der tager et greb i lommen. Hun har en opsparing. Nogle penge fra et studiejob i Normal. Penge hun egentlig ville have brugt på noget andet. Nu går de til Ellas første måneder i livet.

Med blot et par uger til fødslen kan Freja mærke, at hun begynder at glæde sig til at møde sin datter.

Dagen før Freja føder

Hvor Freja havde kort tid til at være gravid i, bliver fødslen ironisk nok en af de rigtig lange.

En uge før termin kommer Freja ikke i skole. Veerne bider i kroppen. Det gør de i tre døgn. Frem og tilbage fra sygehuset for at få at vide, at naturen skal gå sin gang. Hun er ikke åben nok. Freja skal vente.

På andet døgn bliver Freja indlagt. En rygmarvsbedøvelse bliver lagt. Tiltrængt hvile i et par timer.

Vandet bliver taget, og så går det ellers stærkt. Freja når kun at presse et par gange.

Ella kommer op på brystet og møder sin mor den 5. december omkring frokosttid.

Ella er ét ud af de 133 danske børn, der er født af en 18-årig mor i 2017. Freja er 12 år yngre end den gennemsnitlige førstegangsmor.

Ella er 3420 gram og 48 centimeter. Alt er, som det skal være.

To dage efter fødslen får Freja problemformuleringen til sin SRP-opgave.

Julen 2017 har familien Vindum fået endnu et familiemedlem. Fra venstre ses Frejas lillebror, Gustav, storesøster Amanda, Freja med Ella, mor Trine og far.