I to måneder har Erik Poort boet i ”Fremtidens Plejehjem”. Det er hvad Randers kommune kalder demenslandsbyen Huset Nyvang. Et prestigeprojekt for kommunen, hvor ambitionerne er tårnhøje. Livet for demente beboere skal minde om livet før sygdommen. Men de store visioner ligger langt fra den virkelighed, Erik og hans kone Janni Poort har oplevet.





Hun havde nået sit bristepunkt.

I flere år havde Janni Poort passet sin demensramte mand, Erik. Hjulpet ham i jakken, når han ikke kunne finde ud af, hvor lynlåsen sad. Sørget for, at han spiste sin morgenmad i stedet for bare at sidde og stirre på den. Hjulpet med at finde hans pung, der konstant blev væk. Hun havde sågar hjulpet ham med besøg på toilettet. Nogle gange helt op til ti gange om natten.

Nu kunne hun ikke mere. Hun måtte overlade opgaven til andre.

Jeg var bange for selv at blive syg. Jeg var bange for at dø af det her. Men det er en meget stor beslutning at træffe inde i sig selv, at man ikke kan klare det alene som ægtefælle, fortæller Janni Poort.

Hun begyndte at se sig om efter det bedst mulige tilbud og hjem for hendes mand. Besøgte flere forskellige plejehjem. Et af dem lå bare fem kilometer fra Floes, hvor de boede. Men da hun var på besøg på Huset Nyvang, der ligger 22 kilometer fra hjemmet, blev hun blæst bagover af stedet og ikke mindst visionerne for, hvordan beboerne kunne fortsætte et aktivt liv trods demens.

Ved åbningen i marts 2018 kaldte Randers Kommune det en lille by i byen. Her var et levende landsbytorv med bager, frisør, værksted, kulturhus og orangeri. En købmand, hvor beboerne kunne handle ind, som de plejede, inden sygdommen ramte. De skulle opleve liv og glæde ved cafébordene foran bageren.

Demenslandsbyen blev kåret til Årets Sundhedsbyggeri i Danmark i 2017. Dengang sagde borgmester Claus Omann Jensen (V), at ”byggeriet er indrettet, så borgere med demens kan fortsætte så stor en del af deres tidligere liv som muligt.”

Huset Nyvang var mere end bare et almindeligt plejehjem.

Illustration: Friis og Moltke

Også andre kommuner skelede til det visionære projekt. En udvalgsformand fra Syddjurs var på besøg og tog inspireret hjem.

Det er fremtiden. Jeg er dybt imponeret, og jeg er også en lille smule misundelig. Jeg er stensikker på, at de demente vil føle sig trygge her, sagde Jan Fischer (S), formand for omsorgsudvalget i Syddjurs Kommune i marts 2018.

Da ældreminister Thyra Frank (LA) i januar besøgte Huset Nyvang, sagde formand for socialudvalget Fatma Cetinkaya (S), at Randers Kommune med Huset Nyvang havde sat rammerne for en vision om et fremtidens plejehjem, hvor hjemlighed og genkendelighed var sat i højsædet.

Så for Janni Poort lå beslutningen egentlig lige til højrebenet.

Jeg var ikke i tvivl om, at det her var det bedste tilbud. Jeg blev meget fascineret. Her ville de arbejde på, at Erik kunne fortsætte det liv, han altid har levet. De ville tage udgangspunkt i den enkeltes forståelse af livet. Det her var lige mig. Og det var lige Erik.