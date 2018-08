Den lille familie fra Norring inviterer sorgen indenfor. Den er velkommen.

Den er naturlig i hverdagen, for det hjælper ikke at lægge låg på. I hvert fald ikke for dem. De lader Sigfred fylde i familien – for jo mere han får lov at fylde, jo nemmere er det at være i.

I den hvide kommode i stuen har Sigfred sin egen hylde. En mindehylde. Her står tre engle side om side – foran en ramme med et foto af ham og et hånd- og fodaftryk.

Der står også et fyrfadslys, som de engang imellem tænder for ham. Og et fotoalbum, der er fyldt med fotos fra Sigfreds ellers korte liv.

På en hylde ved siden af står en tegning af ham. Den har en jordemoder fra Sønderjylland tegnet. Det er deres favorit. Det ser heller ikke så voldsomt ud, som de virkelige billeder af ham fra sygehuset.

Astrid bærer en guldmedaljon om halsen. Hver evig eneste dag. Inde i smykket er der et billede af Sigfred.

Og ser man postkassen, ser man også Sigfred. Han har fået sit eget klistermærke. Formet som et englebarn. Fremmede forbipasserende vil i hvert fald ikke ænse, at der reelt kun bor tre børn.

For postkassen siger, at der bor fire. Og det siger familien også, for han er en del af familien – også selvom han er død.