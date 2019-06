Wammens uofficielle bedstefar: Han er rolig og søger løsninger

De fleste kender kun 48-årige Nicolai Wammen, Danmarks nye finansminister, fra fjernsynet.

Men Aarhus' tidligere socialdemokratiske borgmester, 92-årige Thorkild Simonsen, kender ham personligt. Nicolai Wammen kalder ham sågar "bedstefar". Og han mener, at vi kan være trygge ved ham som finansminister.

Nicolai Wammen (S) fik flest personlige stemmer i Østjylland under Folketingsvalget den 5. juni. Han fik 23.427. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

- På visse måder ligner vi hinanden. Vi går ikke efter strid, men vi går efter løsninger. Det gør han altid. Det betyder ikke, at han er svag, for hvis nogle gør noget forkert, så siger han det lige ud, siger Thorkild Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Det er i hvert fald en stor støtte for en statsminister at have sådan en beroligende mand, for det er han.

Alle kan lide ham - også dem, der ikke skulle kunne lide ham. Thorkild Simonsen, tidligere borgmester i Aarhus Kommune, Soc.dem.

Ifølge Simonsen er Wammen en person, som kommer godt overens med de fleste.

- Alle kan lide ham - også dem, der ikke skulle kunne lide ham, og det er jo en stærk position at være i, hvis man skal være finansminister og i det hele taget, siger Thorkild Simonsen.

Han kunne mere

Nicolai Wammen var også borgmester i Aarhus i en periode på seks år, men det var langt tidligere, at Thorkild Simonsen bemærkede ham første gang.

Her ses Thorkild Simonsen og Nicolai Wammen sammen i 2015.

Det var dengang, han var medlem af Dansk Socialdemokratisk Ungdom, blandt andre sammen med Peter Mogensen - kendt fra det politiske program Mogensen & Kristiansen.

- De var sådan nogle, man lagde mærke til. Man sagde, at de kunne mere end deres Fadervor, siger Thorkild Simonsen.

Nicolai Wammen afløste i 2005 Louise Gade fra Venstre som borgmester, og ifølge Thorkild Simonsen gjorde han det så godt, at han aldrig skulle være stoppet.

- Han var borgmester i seks år, og hvis det stod til mig, skulle han aldrig have forladt den post.

Nicolai Wammen stillede i 2011 både op til Folketinget og byrådet i Aarhus Kommune, og han blev valgt begge steder. Han valgte dog selv at takke ja til landspolitikken og blev derefter først Europaminister og senere Forsvarsminister.

- Jeg er stolt af ham, siger Thorkild Simonsen.

Nicolai Wammen og Thorkild Simonsen på gaden sammen i 2011 - det år Wammen forlod jobbet som borgmester i Aarhus Kommune. Foto: Kim Haugaard / Ritzau Scanpix

Det er et drømmejob

TV2 ØSTJYLLAND har også talt med hovedpersonen selv.

Nicolai Wammen kalder sit nyt job for et drømmejob, selvom han ved, at der vil være mange, der vil have penge ud af ham.

Noget af det, jeg har med, er, at jeg har været borgmester i Aarhus, og derfor også ved, hvad der rører sig ud i det lokale velfærdssamfund. Nicolai Wammen, finansminister, soc.dem.

- Det, jeg jo synes, er helt fantastisk spændende, er, at man får lov til at være med helt i spidsen, når det handler om at passe godt på vores velfærdssamfund og den grønne omstilling. For udover at være kassemester, har jeg jo også mulighed for at sætte nogle dagsordenener, siger Nicolai Wammen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Billedet viser, da Kristian Jensen fra Venstre skulle overdrage nøglerne til Finansministeriet til Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet. De gav hianden en stige og en pakke Lego Duplo i gave. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Han mener blandt andet, at hans tid som borgmester er med til at kvalificere ham til den tunge ministerpost.

- Mette Frederiksen må jo mene, at jeg er den rette. Og noget af det, jeg har med, er, at jeg har været borgmester i Aarhus, og derfor også ved, hvad der rører sig ud i det lokale velfærdssamfund i forhold til daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Og så har jeg jo også arbejdet herinde på Christiansborg med mange af de ting, siger Wammen om sin nye stilling.

Penge til Skejby

Han vil især have fokus på den grønne omstilling som finansminister, men der vil også blive penge til at løse udfordringerne på Skejby, lover han.

- Det er jo en bunden opgave, at vi får fundet en fornuftig løsning i forhold til Skejby Sygehus, fordi det går ikke, at man skal ud i så store sparerunder, som vi har haft liggende foran os, siger finansminister Nicolai Wammen.

Herunder kan du se TV2 ØSTJYLLANDs serie om Aarhus' seneste fem borgmestre. Både Nicolai Wammen og Thorkild Simonsen er med i programmerne.

