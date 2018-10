Wammen og Elleman vædder om, hvornår der bliver valg

Stemningen var høj og smilene sad løst mellem Jakob Elleman (V) og Nicolai Wammen (S), da TV2 ØSTJYLLAND mødte dem under folketingets åbning tirsdag.

De to rivaler hører til hver sin fløj i folketinget og er politisk set dybt uenige. Men privat er de gode venner og har dyb respekt for hinanden.

- Jakob er min yndlings Venstre-minister, klukker Nicolai Wammen (S).

Jakob er min yndlings Venstre-minister Nicolai Wammen, folketingsmedlem for Socialdemokraterne.

- Han er en dygtig minister, men han har fået et meget meget svært område. Det er ikke Jakobs skyld. Det er fordi, vi har en blå regering, der prøver at se grøn ud. Det er en meget vanskelig opgave selv for Jakob Elleman at få det formidlet, klukker Nikolaj Wammen med reference til Jakob Ellemans post som miljøminister.

Med et smil giver Jakob Elleman muntert igen:

- Nikolaj har primært én stor fejl og det er, at han er en slags socialdemokrat. Derudover er han et ordenligt, sympatisk og engageret menneske, så vi kan sådan set vældig godt lide hinanden, siger Jakob Elleman, men tilføjer drillende:

- Men Nikolaj har meget sjældent ret om noget som helst.

Læs også Mette Frederiksen: Udligningssystem er ikke retfærdig over for Norddjurs

Væddemål om valget

Det folketingsår, der begyndte tirsdag, bliver med garanti valgår. Men hvornår valget præcist kommer til at ligge er indtil videre uvist.

Både Jakob Elleman og Nicolai Wammen er imidlertid friske på at give deres bud i et lille vædemål.

- Jeg vil tro, at vi får valg midt i marts. 15 marts eller den tirsdag der ligger nærmest, gætter jeg på, lyder det fra Nicolai Wammen.

Nikolaj har meget sjældent ret om noget som helst Jakob Elleman, miljøminister for Venstre

Ellemans bud ligger lidt længere ude i fremtiden.

-Jeg planlægger efter, at vi får valg i slutningen af maj sammenfaldende med europaparlamentsvalget, hvor vi alligevel skal ned til stemmeurnerne. Som minister skal man planlægge med at valget ligger langt ude i fremtiden, for så fokuserer man mere på de opgaver, der ligger på skrivebordet, siger han.

Hvem der får ret vil fremtiden vise. De herrer foreslog selv, at præmien for at komme nærmest den faktiske valgdato kunne blive regeringsmagten.