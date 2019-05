Wammen erstatter Mette Frederiksen i valgdebat med statsministeren

Det bliver Socialdemokratiets Nicolai Wammen fra Aarhus, der skal debattere med statminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften.

Det siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Socialdemokratiets formand og statsministerkandidat, Mette Frederiksen, meddelte tidligere, at hun på grund af sygdom ikke kan deltage i den debat med Lars Løkke Rasmussen, som skal foregå tirsdag aften på TV2.

I stedet for at aflyse debatten tager Nicolai Wammen altså over for sin formand.

Nicolai Wammen skulle egentlig have deltaget i en anden valgdebat tirsdag. Nemlig en valgdebat på Aarhus Universitet, som TV2 ØSTJYLLAND arrangerer.

I stedet bliver det socialdemokratiets Jens Joel, der skal stå over for en anden østjysk folketingskandidat, nemlig Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre.

Valgdebatten finder sted klokken 19.45 i Stakladen på Aarhus Universitet.

