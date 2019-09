Walid tilbage på stadion: - Håber AGF bliver nummer 1 i Danmark

I 2015 så op mod en million brugere på Facebook den glade video med Walid Hasan, der meget begejstret var på Ceres Park i Aarhus for første gang for at se byens hold AGF spille. Søndag var han så tilbage, og stadig med stor tro på sit nye favorithold.

- Som sidst håber jeg på, at AGF vinder, og at de bliver nummer 1 i Danmark, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND inden startfløjtet.

Ligesom for fire år siden er det gennem et samarbejde mellem AGF og FO-Aarhus, at omkring 500 flygtninge var inviteret på stadion.

Målet er at bidrage til bedre integration og vise, at fodbold er lig med fællesskab.

Vil vise nydanskerne vores kultur

- Findes der noget mere dansk og aarhusiansk end fodbold en søndag eftermiddag midt i skoven på Ceres Park? Næppe. Vi vil gerne vise de nye danskere vores kultur, forklarer kommunikationschef i AGF, Søren Højlund Carlsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er en del af byen, og den er en del af os. Vi ønsker at åbne dørene, for at nogle kan få en oplevelse, som de måske ikke får så tit, fortsætter han.

I år er tredje gang, at flygtningene inviteres på Ceres Park, og hver gang har der været stor tilslutning.

AGFs kommunikationschef mener, at det sagtens kan være en opgave for en fodboldklub at vise sig frem for mennesker, der ikke er faste gæster på stadion.

Stor tilslutning til kampene

Sådan lyder det fra skoleleder hos FO-Aarhus, Torben Dreier.

- Det er fedt at mærke den begejstring og overstrømmende lykke, vi bliver mødt med, når vi sender invitationer ud. Jeg håber, at de bliver en del af det danske samfund og det netværk, der er i AGF, siger han.

Findes der noget mere dansk og aarhusiansk end fodbold en søndag eftermiddag midt i skoven på Ceres Park? Næppe. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef AGF

Tilbage på tilskuerpladserne hos Walid Hasan lyder håbet – ud over på en AGF-sejr – også på, at han kan blive endnu bedre til dansk ved at deltage i arrangementer som en fodboldkamp.

Siden 2015 har han netop lært sproget ved at være en del af samfundet. Hos AGF drømmer man om, at flere følger hans eksempel.

- Vi håber, at alle dem, der kun råber 'Kom så the whites', fordi de kun kan engelsk, næste gang råber 'Kom så De Hviie', lyder det fra Søren Højlund Carlsen.

Det kan afslutningsvis tilføjes, at det blev til en AGF-sejr. Holdet vandt 1-0 over Esbjerg.