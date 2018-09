Vuggestue stod med to problemer - så kom tømrer med kreativ løsning

Det er sådan set bare et bord med otte huller i.

Men det er et bord, der løser flere problemer på samme tid i vuggestuen Bjørnbaksvej i Viby ved Aarhus.

Det gør, at de små vuggestuebørn kan hjælpe til, når der skal laves mad uden at risikere, at de falder ned.

Det gør, at vuggestuens pædagoger kan hjælpe børnene uden at skulle bukke sig i skæve arbejdsstillinger.

Og så er det en populær attraktion i sig selv, der indbyder til hoppen og leg.

Ideen til bordet er udklækket af institutionens pædagoger i samarbejde med en lokal tømrer.

- Før sad vi ved en træbænk, når vi skulle lave mad sammen med børnene. Vi voksne stod sådan foroverbøjet. Og det var egentlig heller ikke så rart for børnene, at vi stod over nakken på dem, fortæller pædagog Sanne Theimer Rasmussen.

Otte små huller

Løsningen fandt man i samarbejde med tømrer Ole Nielsen, der konstruerede et bord med otte små huller – og dermed med otte sikre pladser til otte små børn.

Inspirationen kom fra et bord, Ole Nielsen engang har lavet til sin egen søn.

- Så kom jeg til at tænke på, at det kunne være, at man kunne gøre det samme her, siger han.

Og løsningen har vakt begejstring både hos børn og voksne. Børnene står stabilt i pædagogernes naturlige arbejdshøjde – og med god afstand til hinanden, hvilket er en fordel, når de skal involveres i at skrælle æbler og snitte kartofler.

- Vi ved jo også godt, at de ikke kan koncentrere sig i halve timer. Men når de står her og også har vores opmærksomhed, så kan de koncentrere sig om tingene i meget længere tid, fortæller pædagog Heidi Hjort Halvorsen.

Fri kopiering

Ideen fra vuggestuen Bjørnbaksvej er til fri kopiering, forsikrer tømrer Ole Nielsen:

- Hvis der er nogen, der ønsker at lave noget magen til, så skal de være mere end velkomne, siger han.

