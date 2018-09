Vu venter stadig på letbanen

I Lystrup er der ikke det store sus ved at have en grillbar liggende liggende klos op ad stationen.

Der kører nemlig ingen tog. Det har der ikke gjort i to år.

Og det er noget, der kan mærkes i Stations Grillen i Lystrup.

- Det hele fungerer, når togene kører. Så kommer kunderne og stiger af og på togene. Og de parkerer her med cykler og biler. Så kommer der nogle herind og køber en is eller en sodavand. Dem har jeg ikke mere, siger Vu Khuc Mai, der ejer Stations Grillen i Lytrup til TV2 ØSTJYLLAND.

I januar 2017 gik ejer af Stations Grillen i Lystrup, Vu Khuc Mai og glædede sig til, at det skulle blive oktober 2017, så der igen kunne komme kunder i butikken. Fredag kom det frem, at åbningen af letbanen tidligst sker i marts 2019.

Kan ikke blive værre

Egentlig skulle letbanen have kørt til Lystrup i oktober 2017. Det blev udskudt til efteråret 2018.

Fredag kom det så frem, at letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa kommer til at åbne flere måneder senere end forventet. Tidligst i marts 2019 kommer der til at køre tog på strækningen.

Henning Larsen bor i Lystrup. Helt op til banen faktisk. Det kommer ikke bag på ham, at letbanen igen er blevet udskudt. Han har dog ikke opgivet håbet om, at letbanen kommer til at køre igennem Lystrup og til Grenaa. 'Vi må se tiden an', som han siger.

- Det går som sædvanlig. Det bliver udskudt igen og igen. Og igen, siger Vu Khuc Mai.

Efter foreløbig to år uden tog foran sin forretning har han efterhånden vænnet sig til nedgangen i omsætningen.

- Nu kan det ikke blive værre. Nu kan det kun gå fremad, siger Vu Khuc Mai.

- Når kunderne spørger mig, hvornår toget kommer, siger jeg, at det kommer, når det kommer, siger Vu Khuc Mai.