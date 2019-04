Vu-huu! Grillmand glæder sig over længe ventet letbane

Der befinder sig et stort smil og en glad grillbarejer bag disken på Stationsgrillen i Lystrup.

Og det er der en helt særlig grund til. Tirsdag i næste uge bliver der nemlig åbnet for Aarhus Letbanes nye strækning.

På den nye strækning kan passagererne blandt andet stoppe ved grillbarens baghave på Lystrup Station.

- Det er en dejlig nyhed, og det føles godt. Så får jeg kunder igen. Når de kommer med letbanen, kommer de hos mig og får en snak og en hotdog, fortæller grillbarejer Vu Khoc Mai.

Ekstraordinært åbent

Grillbaren har åbent alle ugens dage undtagen tirsdag, men da letbanens åbning falder på netop en tirsdag, har Vu Khoc Mai tænkt sig at gøre en ekstra indsats

- Jeg tror, jeg vil finde på et eller andet. Det gør ikke noget at skulle arbejde lidt over.

Ud over åbningen på tirsdag bliver der også holdt en officiel åbning af Letbanen den 12. maj.

Lang ventetid

Planen var først, at letbanen skulle åbne på den nye strækning tilbage i efteråret 2017. På grund af den lange ventetid har Vu Khoc Mai måttet leve med en vis uvished.

Det går som sædvanlig. Det bliver udskudt igen og igen. Og igen Vu Khoc Mai, ejer af Stationsgrillen i Lystrup

- Nogle gange har det været lidt kedeligt, når man står og glor, og der ikke har været så meget at lave. Det bliver godt igen, tror jeg.

Stationsgrillen har i løbet af den lange ventetid haft stor opbakning fra de lokale i Lystrup.

Efter flere år uden tog foran sin forretning har han dog efterhånden nået at vænne sig til nedgangen i omsætningen.

- Det går som sædvanlig. Det bliver udskudt igen og igen. Og igen. Nu kan det ikke blive værre. Nu kan det kun gå fremad, fortalte Vu Khuc Mai i september 2018.

Torsdag eftermiddag kører Aarhus Letbane testkørsel, hvor togene blandt andet standser i Lystrup.