Vrimler med rotter ved købmandsruin: Nedrivning trukket i langdrag

Det er ikke et kønt syn. Grunden hvor der engang lå en købmandsbutik i Spørring. Natten til den 11. juli i år brændte bygningen, der også husede et pizzeria, ned til grunden, og siden har beboerne i byen ventet utålmodigt på at få ruinerne fjernet.

Nu er der formentlig snart godt nyt, men det har været længe undervejs, mener mange i Spørring.

Det ligner jo en ruin og er under al kritik. Det ser træls ud og er et trist syn lige midt i byen. Jakob Dahlstrøm Jensen, Spørring

- Det ligner jo en ruin og er under al kritik. Det ser træls ud og er et trist syn lige midt i byen. Allerede kort efter branden måtte vi rykke for at få ryddet vejen, siger formand for borgerforeningen i Spørring, Jakob Dahlstrøm Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- En nabo til grunden fortæller, at der vrimler med rotter ved grunden, og når det blæser, er der også affald over det hele, fortsætter han.

Trukket i langdrag

Skylden for, at brandtomten har stået uberørt hen i lang tid, er tilsyneladende svær helt præcis at placere. Der blev revet dele af bygningen ned kort efter branden, men pludselig gik arbejdet i stå.

Den tidligere ejer af bygningen, som nu er involveret i at få købmanden genopbygget, forklarer, at man har ventet på både en nedrivningstilladelse fra Aarhus Kommune og på et go fra forsikringsselskabet. Nu er det kun sidstnævnte, der mangler.

- Vi har for nylig fået nedrivningstilladelsen fra kommunen og venter kun på forsikringen nu. Det hele har trukket i langdrag, og det er jeg godt træt af, siger Ergün Gövercile til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forstår udmærket godt Spørring-borgernes utilfredshed med situationen.

En nabo bor klods op af ruinen. Foto: Privat

Har haft sine nedture

- Det går jo også ud over købmanden, som har haft sine nedture med to konkurser og en brand. Og ja, det ser ikke godt ud dernede, lyder det fra den tidligere ejer.

Ergün Gövercile solgte tre uger før branden bygningen til den nuværende købmand, og sammen arbejder de på at få bygget en forretning op igen.

Det går jo også ud over købmanden, som har haft sine nedture med to konkurser og en brand. Og ja, det ser ikke godt ud dernede. Ergün Gövercile, tidligere ejer

Der er store planer om at genetablere købmandsforretningen, ligesom der skal laves lejligheder og muligvis et menighedshus på grunden i midten af Spørring.

- Indtil videre er planerne dog kun på tegnebrættet, men vi håber på, at det hele lykkes, siger Ergün Gövercile.

Sådan her ser de foreløbige planer ud for en ny købmand med mere i Spørring. Foto: Privat - illustration

Fandt brandårsag en uge efter

En uge efter branden i juli blev årsagen til den kendt.

- Det var en kompressor i et fryserum, der bukkede under for varmen, så det var en elektrisk fejl, der var skyld i branden, sagde kommunikationsmedarbejder hos Dagrofa, Maria Noel til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Østjyllands Politi er der intet, som tyder på, at der ligger noget kriminelt bag branden.

- Nu har vi talt med vidner, der var derude og de brandfolk, der var på stedet. Ud fra det har vi forsøgt at lægge brikkerne sammen, og der er ikke noget, som tyder på et strafbart forhold, lød det i juli fra vagtchef hos Østjyllands Politi, Thomas Hinge, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dengang frygtede borgerne i byen for en fremtid uden købmand, og ifølge formanden for borgerforeningen har det da også været et tab for byen.

Stort tab for byen

Det mente flere i juli da også, at det ville blive.

- Købmanden har stor betydning for byen. Der bor mange ældre, hvad gør de nu? Os med bil kan komme omkring, men dem med rollator ser vi jo her, sagde blandt andre Jørgen Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er forfærdeligt, vi får jo nok ikke en ny, lød det videre fra Ingelise Rasmussen.

Jørgen Jørgensen kan selv køre til eksempelvis Trige for at handle, men han frygtede i juli for de ældre, der ikke har muligheden.

Også de ansatte i Min Købmand, der pludselig stod uden job, var dybt ulykkelige over, hvad der var sket.

- Vi ansatte er i chok og meget kede af det. Det er lidt urealistisk at tænke på, at det er ens egen arbejdsplads, sådan noget er sket på. Det plejer at ske for naboen og ikke en selv, sagde en af medarbejderne, Rikke Hoppe, til TV2 ØSTJYLLAND.