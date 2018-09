Vrede forældre demonstrerer mod skolebesparelser

'Man får lyst til at råbe højt'.

Henriette Gregersen fra Tilst opsummerer ret præcist den følelse, der sidder i kroppen på de mange forældre, der torsdag demonstrerer mod millionbesparelserne på børn- og ungeområdet i Aarhus Kommune.

Forældrene demonstrerer foran rådhuset, mens politikerne skal i gang med første behandling af sparebudgettet inde bag vinduerne.

- Der findes teenagere, der forvalter deres økonomi med større ansvarlighed, end de gør. Det er jo at bruge penge, man reelt set aldrig har haft, siger Nanna Kruuse, der er børnepsykolog og mor til 2 små børn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man sparer på glæden

Hun refererer til det faktum, at Aarhus Kommune har budgetteret med penge fra en udligningsreform, der ikke var vedtaget. Det har givet et minus på 200 millioner kroner i kommunekassen, og 93 millioner af dem skal spares på børne- og ungeområdet.

- Sparekataloget er en gang sjusk. Det er ikke gennemarbejdet inden for en rimelig tidsramme, og det er lavet uden inddragelse af interessenter, uden inddragelse af forskning og uden validerede tal, siger Jakob Stensgaard, der er bestyrelsesformand for Højvangskolen i Stautrup.

Han tilhører et område, der var blevet hårdt ramt, hvis kommunen havde gennemført et meget omdiskuteret forslag om større skoledistrikter. Forslaget, der skulle spare kommunen for 30 millioner kroner om året, blev dog mødt med så intens modstand, at politikerne måtte droppe det igen.

Kommunebudgetter er gætværk

Det ændrer dog ikke ved, at der skal spares små 100 millioner på børne- og ungeområdet.

- Det har rigtig stor indflydelse på vores lokalsamfund, at de vælger at spare på vores folkeskole og på vores små børn. Jeg frygter, at man sparer på glæden og engagementet. Det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Man får lyst til at råbe rigtig højt, siger Henriette Gregersen, der er medlem af skolebestyrelsen i Tilst, og fortsætter:

- Det er en forringelse af tilbuddet for børn og unge i hele Aarhus, og jeg frygter endnu en flugt af ressourcestærke mennesker fra vores lokalsamfund.

Anders Winnerskjold, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus, forstår godt forældrenes frustration.

- Virkeligheden som politiker er, at vi er nødt til at få budgetterne i balance, så vi også kan levere god velfærd i de kommende år. Det er et lidt kedeligt svar, men det er altså også virksomheden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.