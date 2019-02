Vraget Silkeborg-træner får nyt job i Superligaen

Hobro IK har efter en periode med skuffende resultater valgt at fyre Allan Kuhn som cheftræner med øjeblikkelig virkning. I stedet overtager den tidligere Silkeborg og AGF-træner Peter Sørensen roret i den nordjyske klub.

Træneren, som har prøvet at blive fyret i begge de østjyske klubber, han tidligere har stået i spidsen for, glæder sig til et nyt job i landets bedste række.

- Nu kender jeg kun klubben udefra, men Hobro IK virker til at være en fantastisk klub, hvor man har gang i et rigtig spændende projekt. Så jeg skulle ikke bruge lang betænkningstid, før jeg takkede ja til at blive klubbens ny cheftræner, siger Peter Sørensen til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Det er en rigtig spændende udfordring for mig, og jeg ser frem til at komme i gang med det store stykke arbejde, der uden tvivl venter, hvis Hobro IK også skal være at finde i Superligaen i næste sæson.

Han har masser af erfaring som cheftræner i Superligaen, og vi tror på, at han har nogle egenskaber, der kan være med til at sikre os overlevelse. Jens Hammer Sørensen, Hobro IK

Fyringen af Allan Kuhn og ansættelsen af Peter Sørensen kommer efter en periode med meget svingende resultater i Hobro, der på nuværende tidspunkt ligger sidst i Superligaen med 17 point efter 22 kampe.

- Vi er glade for at kunne præsentere Peter Sørensen som ny cheftræner. Han har masser af erfaring som cheftræner i Superligaen, og vi tror på, at han har nogle egenskaber, der kan være med til at sikre os overlevelse, siger sportschef i Hobro IK, Jens Hammer Sørensen.

Peter Sørensen har allerede første træning med Hobro-spillerne i dag kl. 10.30.