Vor Frelsers Kirke havde hverken røg- eller brandalarmer

Onsdag aften udbrød der brand i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Omkostningerne var store for kirken. En uerstattelig prædikestol brændte blandt andet ned. Kirken havde hverken røg- eller brandalarmer.

- Vi havde fået godkendt brandsikkerheden i kirken i forbindelse med, at vi havde fået renoveret den. Da det var godkendt, tænkte vi ikke videre over, at vi ikke havde røg- eller brandalarmer, fortæller Bent Riis, formand for menighedsrådet til TV2 ØSTJYLLAND.

Orglet er det største i Horsens, og Vor Frelsers Kirke er kendt for deres klassiske kirkemusik. Foto: Privatfoto

Bent Riis undrede sig ikke over det dengang.

- Jeg undrede mig ikke der, men nu undrer jeg mig over, at det ikke er et krav, fortæller han.

Ifølge Lars Bønding, som er viceberedskabschef hos Sydøstjyllands brandvæsen, gælder de brandregler, der er, når en bygning er blevet opført.

- For en gammel kirke, er der ikke regler for røg- og brandalarmer, men vi anbefaler selvfølgelig, at man frivilligt installerer det, fortæller han.

For en gammel kirke, er der ikke regler for røg- og brandalarmer, men vi anbefaler selvfølgelig, at man frivilligt installerer det. Lars Bønding, viceberedskabschef, Sydøstjyllands

Bent Riis tror, at branden kunne være blevet opdaget tidligere, hvis kirken havde haft røg- og brandalarmer.

Kirken var netop blevet renoveret for 10 mio.kr. og manglede kun døbefonten. Foto: Privatfoto

- Jeg tror, at det kunne have ændret noget, hvis vi havde haft røg- og brandalarmer. Det fremgår af grundlovsforhøret, at den skyldige har nydt synet af flammer, fortæller han.

Jeg tror, at det kunne have ændret noget, hvis vi havde haft røg- og brandalarmer. Det fremgår af grundlovsforhøret, at han har nydt synet af flammer. Bent Riis, formand i menighedsrådet, Vor Frelsers Kirke

Menighedsrådet skal senere i dag have et møde.

- Min indstilling er, at vi skal have røg- og brandalarmer i kirken. Og jeg er ret overbevist om, at det bliver sådan, fortæller han.

Læs også Oprydning efter DHL: Græsset ser fint ud