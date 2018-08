Voldsomt vejr nærmer sig Østjylland: Risiko for skybrud

Har du før haft problemer med oversvømmelser, så fjern lige de ting, du har stående på kældergulvet, inden du går i seng i aften.

Kraftige regn- og tordenbyger nærmer sig nemlig Østjylland og kan give skybrud lokalt fra omkring midnat.

- Hvis man bor et sted, hvor man er udsat for oversvømmelser, så skal man måske lige se, om man har noget stående på gulvene i de rum, der kan blive oversvømmet, lyder advarslen fra vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen.

DMI udsendte mandag en risikomelding om voldsomt vejr i store dele af Danmark.

Kun Nord- og Vestjylland samt Bornholm ser ud til at slippe tørskoede igennem.

Skybrud Når der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter er der tale om skybrud.

Usikkert hvor

Præcis hvor de kraftige regnbyger vil ramme, tør meteorologen ikke spå om, da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham mandag eftermiddag.

- Det er ligesom at skulle forudsige, hvorhenne i gryden det først vil boble, når vandet bringes i kog, forklarer Frank Nielsen.

- Men der er en pæn risiko for, at der kan komme ret store regnmængder, skybrud eller kraftig regn.

Så kom der endelig noget regn, og det kan ses på tørkeindekset, som nu lyser lidt mindre rødt. Læs hele nyheden her: https://t.co/0ZC1ysLcj6 pic.twitter.com/lUrjn8Pqvn — DMI (@dmidk) August 13, 2018

Regnen forventes at ramme som byger i et bredt bælte over Østjylland mellem kl. 2 natten til tirsdag og kl. 8 tirsdag morgen. Bygerne kan være med torden.

- Vi forventer at regnvejret er gået i opløsning omkring middagstid tirsdag, fortæller Frank Nielsen.