Voldsomt overfald på skole: Elev sigtet for vold

En konflikt mellem to elever på Tirsdalens Skole i Randers-bydelen Kristrup udviklede sig torsdag formiddag meget dramatisk. Den ene blev slået ned og kørt på sygehuset, og den anden - en 15-årig elev - er nu sigtet for vold.

- Den 15-årige slår en anden elev på skolen. Offeret blev kørt til Randers Sygehus med ambulance, og den 15-årige dreng blev anholdt og sigtet for vold, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Min søn er forslået og har fået en kraftig hjernerystelse. Offerets far

Ifølge politiet var offeret, som også er en 15-årig dreng, ved bevidsthed, da han blev kørt med ambulancen. Dog frygtede redderne for skader på ryggen eller indre blødninger.

Kraftig hjernerystelse

Det oplyser drengens familie, som TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med.

- Der var bekymringer for hoved- og rygtraumer, men en CT-skanning viste heldigvis ingen brud. Min søn er forslået og har fået en kraftig hjernerystelse, lyder det fra offerets far, der ønsker at være anonym for ikke at optrappe konflikten yderligere.

Den formodede gerningsmand blev efter endt afhøring løsladt, men er fortsat sigtet for vold.

Tirsdalens Skole har reageret på episoden ved at give den voldssigtede elev fri på ubestemt tid.

Elever tilbudt krisehjælp

- Vi ved jo, at der har foregået en episode på skolens grund, og det er forældrene blevet informeret om. Der kører så en efterforskning fra politiets side, og vi har også været i kontakt med de to impliceredes familier, siger formand for skolebestyrelsen, Lars Jespersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ikke sket sanktioner over for nogle elever endnu. Vi skal først have fundet af, hvad der præcist ligger bag, og hvad der er op og ned i det her. Lars Jespersen, formand for skolebestyrelsen

- Der er ikke sket sanktioner over for nogle elever endnu. Vi skal først have fundet af, hvad der præcist ligger bag, og hvad der er op og ned i det her, fortsætter han.

Den voldssigtede 15-årig dreng er dog blevet bedt om at holde fri, indtil der er mere klarhed over sagen.

Tirsdalens Skole har som normal procedure i sådanne sager tilbudt alle elever krisehjælp.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger er SSP i Randers også involveret i sagen.