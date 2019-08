Voldsomme regnskyl kræver stor opmærksomhed i trafikken

Det østjyske vejr er mildt sagt noget ubeslutsomt disse dage. Først skybrud. Så solskin og varme et par timer. Så regn i lårtykke stråler, og så sol igen.

Læs også Nye kraftige tordenbyger på vej - risiko for lokale skybrud

Flere gange om dagen kommer de kraftige regnskyl, og når man sidder hjemme i stuen, er det ikke nødvendigvis et problem. Men når man kører bil, kan det være farligt.

Stor ros til vores borgere i Østjylland. De kører efter forholdene. Vi har en fornemmelse af, at bilisterne gør det ret godt, når de kører igennem Østjylland og sænker farten Lars Bisgaard, vagtchef, Østjyllands Politi

- Man skal selvfølgelig være opmærksom og sætte farten ned, og det gælder ikke kun på motorvejen. Akvaplaning kan forekomme hurtigt. Vi kører jo alle sammen rundt på sommerdæk, siger Lars Bisgaard, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

De voldsomme og meget pludselige mængder regnvand kan være farlige på flere måder. For udover akvaplaning, som vagtchefen fortæller om, så forsvinder sigtbarheden, hvis vandet pludselig rammer ruden, uden man er klar på det.

01:57 Lørdag har budt på flere store regnskyld i løbet af dagen. Luk video

- Man skal sætte farten ned. Man skal ikke panikbremse, man skal bare slippe speederen, sætte vinduesviskeren i gang og blive på banen. Hvis man hugger bremsen i, så er ham bagved prisgivet, for han kan heller ikke se noget, og risikoen for et harmonikasammenstød er stor, siger Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

00:59 VIDEO: Det var ikke nemt at være bilist i Horsens, da skybruddet sidste onsdag havde efterladt op mod 24,4 millimeter regn på 30 minutter. Luk video

Fornuftige bilister kører pænt

Selvom vejret har været meget omskifteligt de seneste dage, så har politiet heldigvis ikke oplevet en stigning i antallet af uheld. Og det tilskriver vagtchefen bilisterne.

Hvad er akvaplaning? Når dækkene ikke kan fordrive vandet hurtigt nok, vil bilen begynde at køre oven på vandet. Dette medfører komplet tab af vejgreb, og evnen til at bremse vil også forsvinde. Jo langsommere man kører, des lettere kan dækkene nå at skubbe vandet væk.

- Stor ros til vores borgere i Østjylland. De kører efter forholdene. Vi har en fornemmelse af, at bilisterne gør det ret godt, når de kører igennem Østjylland og sænker farten, siger han.

00:14 VIDEO: Sådan så det ud i Vorup onsdag eftermiddag. Video: Patrick Peter Nielsen Luk video

Hvis man ikke når at komme ned i fart, inden man pludselig akvaplaner, så er det vigtigt, at man holder hovedet koldt og bevarer roen, selvom det kan virke frygtindgydende at miste kontrollen.

Læs også Risiko for kraftig regn og torden over Østjylland i nat

- Man kan eventuelt koble ud, men kan skal satme ikke begynde at dreje på rattet. Det øjeblik, man trækker i rattet, når man så rammer noget tørt, så kører bilen bare den vej, dækkene peger. Kobl ud og glid stille og roligt ud af problemerne. Det med at bremse duer ikke, for man har ikke vejgreb alligevel, siger vagtchefen.