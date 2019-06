Voldsom villabrand har spredt sig til nabohuset

Søndag middag udbrød der brand i en villa på Kløvervej i Hinnerup. Branden var så voldsom, at ilden spredte sig til nabohuset.

Brandfolkene er i gang med at bekæmpe ilden. Alle mennesker og dyr skulle være ude i sikkerhed. Jens Rønberg, Østjyllands Politi

Det oplyste Østjyllands Politi på Twitter, og tidligere på dagen opfordrede de borgerne i området til at tage deres forholdsregler.

- Vi henstiller til, at man søger ud af området, hvis man ikke har mulighed for at gå inden døre og lukke vinduer og ventilation, skrev politiet på Twitter.

Denne advarsel er nu ophævet, da brandvæsenet har bekæmpet branden. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Udvikler farlig røg

Politi og og brandvæsen er fortsat på villavejen og varetager efterslukning, som kommer til at tage omkring 6 timer.

Det kan afgive vanddamp, men dampen er ikke farlig at indånde.

Ingen er kommet til skade under branden, men nogle har følt sig generet røgen. Og gør man det, skal man ifølge politiet kontakte vagtlægen eller egen læge.

Der kæmpes med at få slukket branden i de to villaer.

Kender ikke årsagen

Samtidig opfordrer politiet til, at man giver plads til redningskøretøjer. Og hvis det er muligt, må folk gerne viderebringe advarslen for området.

- Brandfolkene er i gang med at bekæmpe ilden. Alle mennesker og dyr skulle være ude i sikkerhed, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Jens Rønberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet har spærret et større område nær branden af.

Det er brandfolk fra Beredskab og Sikkerhed, der kæmper med flammerne, og flere stationer er involveret i slukningsarbejdet.

Endnu kender politiet ikke omfanget af branden eller årsagen til den.

- Nu skal vi først have styr på det, der vel nu må betegnes som to bygningsbrande, siger Jens Rønberg.