Voldsom gårdbrand koster flere hundrede grise livet

I en stald i Mørke på Djursland udbrød der søndag kort før kl. 20 brand i en staldbygning. Branden kommer til at koste 600 grise livet.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

- Branden i grisestalden kommer desværre til at koste cirka 600 grise livet. Enkelte er blevet aflivet på stedet, mens en stor del har stået i røg, der gør at de skal slagtes i morgen, skrev politiet søndag aften.

Ingen personer er kommet noget til i forbindelse med branden, og det lykkedes brandfolkene på stedet at undgå, ilden spredte sig.

- Vi får anmeldelse om branden klokken 19.54. Brandvæsnet er hurtigt på stedet og arbejder med at få slukket ilden. Branden er under kontrol, men der er kraftig røgudvikling, sagde vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang Rasmussen, søndag aften til Ritzau.

Hul i taget

Mandag morgen lyder meldingen fra Beredskab og Sikkerhed da også, at brandfolkene hurtigt fik styr på ilden og begyndte af lufte ud.

Der skal udbedres en del, for der igen kan være grisebesætning i stalden. Hvor meget ved jeg ikke, det skal skadeservice og forsikringsselskabet afgøre. Jan Lindstrøm, Beredskab og Sikkerhed

- Vi måtte lave et hul i taget for at sikre os, at det ikke brændte under taget. Midtersektionen af bygningen, hvor branden startede, er mest medtaget, siger indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed, Jan Lindstrøm, til TV2 ØSTJYLLLAND.

- Der skal udbedres en del, for der igen kan være grisebesætning i stalden. Hvor meget ved jeg ikke, det skal skadeservice og forsikringsselskabet afgøre, fortsætter han.

Resten skal aflives mandag

Indsatslederen har ikke et bud på, hvordan branden er startet.

Beredskab og Sikkerhed var færdige på stedet omkring kl. 23.30 søndag aften.

En dyrlæge blev kaldt til stedet for at tilse de mange dyr, og det er altså lægens vurdering, at grisene ikke kan reddes.

Søndag aften blev flere af dem aflivet, og i dag mandag skal de resterende grise aflives.

