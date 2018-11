Voldsom brand: Uvished om husets beboere

Tidligt onsdag morgen opstod der brand i en villa i Ørum Djurs i Norddjurs Kommune.

- Vi fik en anmeldelse klokken 06.11 om en brand, siger kommunikationskoordinator hos Østjyllands Politi, Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Anmelderen er en nabo, der vågner ved, at hans hund står og gør.

- Ilden har haft godt fat i huset, så brandvæsenet har været derude hele morgenen, siger Janni Lundager.

Det er uvist, hvor stor en del af huset, der har været berørt af branden.

Læs også 27 ton tung sten dukket op på østjysk mark

Hjemmeværnet tilkaldt

Ifølge Østjyllands Politi er to personer tilmeldt på adressen. Der er formentlig tale om et ældre ægtepar. Men det vides ikke med sikkerhed, om ægteparret har været hjemme under branden.

- Vi har ikke været i kontakt med dem, så vi skal finde ud af, om de er inde i huset, siger Janni Lundager.

Vi har ikke været i kontakt med dem, så vi skal finde ud af, om de er inde i huset. Janni Lundager, kommunikationskoordinator, Østjyllands Politi

I øjeblikket er Hjemmeværnet tilkaldt for at sikre, at ingen går ind i huset.

- Vi skal have brandteknikere ud og undersøge huset. Så skal vi også have fundet ud af, om der er nogen inde i huset, siger Janni Lundager.

Opdateres...